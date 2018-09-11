Лучшие боксеры мира соберутся в Актобе

Зрители увидят 11 поединков.

В Актобе пройдет вечер профессионального бокса. Актюбинцы смогут увидеть 11 боев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе соберутся лучшие боксеры мира. Планируется, что в вечере бокса примут участие обладатель титулов WBA Inter-Continental и WBO NABO Канат Ислам, чемпион мира по версии WBA Жанат Жакиянов, Олимпийский чемпион Бахтияр Артаев и серебряный призер двух Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов.

«В качестве участников вечера профессионального бокса будут спортсмены из Таджикистана, России, Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана, Филиппин и Казахстана. Зрители увидят 11 поединков. На ринге честь страны будут отстаивать Ибрагим Ескендир, Уалихан Бисенкулов, Арман Рысбек, Руслан Мырсатаев, а также актюбинцы Дастан Садуулы и Медет Айдос. В главном поединке вечера Бобиржан Моминов будет бороться за звание чемпионата Азии по версии WBC и звание чемпиона Inter-Continental по версии NBA. Он сразится с филиппинцем Ибгос Жанжесси Джуниором», - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Мейрамбек Махамбетов.

Бобиржан Моминов тренировался в США, где его заметили в профессиональном боксе. В прошлом году Сауль Альварес, прежде чем встретиться с Геннадием Головкиным, провел встречу с Бобиржаном Моминовым. После чего «Канело» пригласил казахстанца в свою команду. Всего Бобиржан Моминов провел 8 боев, во всех одержаны победы.

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