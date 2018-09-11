Многодетная семья и пожилая пара едва не сгорели в Павлодаре

Погорельцы сейчас ломают голову над тем, куда податься.

В Павлодаре многодетная семья и пожилая пара лишились крыши над головой. Пожар произошёл ночью. Сначала вспыхнул один дом, затем пламя перекинулось на соседний. Площадь возгорания составила двести квадратных метров. Погорельцы в шоке: самостоятельно отремонтировать жилье до наступления холодов им не по силам, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Семья Волковых вспоминает минувшую ночь как страшный сон. 54-летняя Любовь Николаевна с супругом и шестью детьми едва не сгорели заживо в своем доме. Из огня выбегали в нижнем белье. После пожара камышитовый дом восстановлению не подлежит. А другого жилья у многодетной семьи нет.

- Все горит, все горит кругом. Мы в одеяла завернули ребенка и схватили, какие могли документы, потому что они лежат на одном месте и выбежали как есть: дочка в одеяле, в ночнушке с ребенком и я, и шприцы, и все позабывали – паника и шок, - вспоминает Любовь Волкова.

Пожар в частном секторе вспыхнул накануне поздно вечером. Зарево было видно даже с другого конца города. Сначала огонь охватил дом Волковых, курятник и гараж, а затем пламя перекинулось на соседнюю постройку, где проживала пожилая пара. Пенсионеры жалуются, на старости лет оказались без крыши над головой. Самостоятельно отремонтировать сгоревшую кровлю до наступления холодов старики не могут.

Погорельцы сейчас ломают голову не только над тем, куда податься. Им необходима одежда и бытовая техника, которая оказалась испорчена водой. Пожар тушили почти четыре часа.

- Был второй номер выезда, в связи с тем, что была опасность нахождения лиц в данных домах. Общая площадь пожара у нас составила 200 квадратных метров. Всего у нас было задействовано шесть единиц техники и 23 человека личного состава, - говорит начальник управления по ЧС г. Павлодара Ринат Валишанов.

Спасатели с выводами не торопятся. Расследованием причин пожара сейчас занимаются дознаватели. По предварительной версии огонь мог вспыхнуть из-за неисправного печного отопления. Местные власти обещают не оставить погорельцев в беде. Они могут рассчитывать на материальную помощь в размере 50 месячных расчетных показателей. Это чуть больше 120 тысяч тенге. В свою очередь погорельцы надеются на помощь добрых людей.

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