Алматинские медики вернули девушке нос в результате уникальной операции

Дня, когда Алмагуль можно будет прооперировать, медики ждали несколько лет.

Алматинские врачи провели сложнейшую операцию на лице. Пациентом стала 17-летняя девушка, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Из-за врожденной сосудистой опухоли у Алмагуль Жолдасовой в детстве деформировалась и практически исчезла форма носа. Долгие годы она не выходила из дома без медицинской маски. И вот сегодня решилась на хирургическое вмешательство. Все прошло хорошо. Казахстанских медиков консультировали коллегии из Южной Кореи. Впереди еще долгое восстановление и лечение.

Без медицинской маски 17-летняя Алмагуль Жолдасова уже не представляет свою жизнь. Она надевает ее каждый раз, когда нужно контактировать с людьми. Все дело в том, что первое хирургическое вмешательство девочка пережила еще в детстве. У нее была врожденная сосудистая опухоль – гемангиома. При ее удалении форма носа была практически потеряна. Реконструктивно-восстановительная пластическая операция – последняя надежда на полноценную жизнь.

- Я волнуюсь очень, но операции не боюсь, так как уже привыкла, уже несколько раз было и немного счастлива, даже очень рада, что через такое долгое время, уже целых 17 лет ожидания, наконец-то, будет полноценный нос, - радуется Алмагуль Жолдасова.

Девушка уже строит планы на будущее: начав полноценную жизнь, обязательно откроет собственное ателье. Стать стилистом – ее главная мечта. А пока разговоры с мамой и напутствия от врачей. Вместе с ними Алмагуль отправляется в операционную. Казахстанским медикам помогают южнокорейские специалисты.

- Когда посмотрели ее, то южнокорейские доктора, они сказали, что будут делать только там. Поэтому мы сказали: мы сами делаем такие операции, давайте просто вместе примем участие. Мягкие ткани, хрящ, все было изъедено этой опухолью и вследствие удаления исчезло, - говорит зам. главного врача городской клинической больницы №5 Майя Большанова.

Операция длилась несколько часов и прошла успешно. За ней с помощью онлайн-трансляции наблюдали врачи со всего Казахстана. Дня, когда Алмагуль можно будет прооперировать, медики ждали несколько лет. Подобные операции в городской клинической больнице №5 проводят в среднем по 5 раз в год. Наши хирурги постоянно совершенствуют свои навыки. На этот раз опытом поделились южнокорейские специалисты. Самой же Алмагуль Жолдасовой предстоит еще одна операция. А после – длительное восстановление и лечение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!