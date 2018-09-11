Постпред России в ООН разоблачил подготовку «химатаки» в Сирии

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что, по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации.

Россия имеет неопровержимые доказательства готовящихся в Сирии провокаций, сообщил постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад не мог отдать приказ о применении хлора, поскольку у властей нет химического оружия.

Он добавил, что применение запрещенных вооружений Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически — ущербно. Кроме того, подобное решение стало бы приглашением западной "тройке" нанести удар по Сирии, которым коалиция угрожает именно под предлогом использования химоружия.

"Зато провокации противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятны", — заключил постпред.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что, по поступившей от жителей Идлиба информации, там начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия". Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой. Все отснятые видео провокации к исходу дня должны быть переданы в редакции телеканалов, отметили в ЦПВС.

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