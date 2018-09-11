На улицах Алматы размещают рекламу наркотиков

Скрытой рекламы наркотиков становится все больше, остановить ее в одиночку общественники не могут.

Алматинские общественники начали борьбу со скрытой рекламой наркотиков. На фасадах, тротуарах и заборах все чаще появляются адреса сайтов, где продают запрещенные вещества, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Синтетический и природный дурман не только реализуют, но и зазывают в свой бизнес желающих заработать. Активисты пытаются остановить смертельную машину. Но каждый день на улицах появляются все новые надписи, а у дилеров – клиенты.

"Скорость", "крэк", "мука". Подобные надписи алматинцы постоянно видят на стенах, заборах, тротуарах или столбах. Все это – реклама запрещенных веществ. На указанных сайтах можно свободно купить наркотики. Алматинские общественники каждую неделю выходят на улицы в поисках новых граффити. И с каждым разом их становится только больше.

Выбираешь, оплачиваешь и забираешь. От сомнительного кайфа покупателя отделяют всего три шага. Дилеры работают круглосуточно. На сообщения любезно отвечают кураторы. Они ведут клиента от начала и до конца. И вот из пространства виртуального ЛСД, гашиш и анаша перемещаются в реальность. Пакетик с наркотиками уже в закладке. Дальше дело за малым: найти и использовать.

Тем, кого товар не интересует, здесь же предлагают работу. Начинают все одинаково – рекламируют сайт с помощью граффити. За одну надпись платят от 400 тенге. Если все делаешь правильно, жди карьерного роста. В конце доверят оставлять закладки с реальными наркотиками. По такому пути пошел 18-летний сын Бакытжана Батырханова. Парня задержали за фасовку анаши и осудили на 16 лет.

Вместе с сыном Бакытжана за распространение наркотиков в тюрьму попали еще пятеро молодых людей. Все они по данным следствия были в одной преступной группе. Но, чтобы стать частью ОПГ вовсе не обязательно самому выходить на поставщиков, уверяют общественники. Заказчики находят реализаторов в интернете. Предпочтения отдают старшеклассникам и студентам колледжей.

Все сделки обезличены, а имена вымышлены. Заказчик и исполнитель никогда не увидят дилера вживую. Но те и другие знают точно – работа идет. Скрытой рекламы наркотиков становится все больше, остановить ее в одиночку общественники не могут.

- Подростки в неделю могут зарабатывать от 50 до 500 тысяч тенге в неделю. Эти граффити не только в Алматы, они и в Таразе, и в Караганде. Министр МВД заявлял на брифингах, что они блокируют сайты, которые распространяют наркотики. Но вот мы видим биг24, он исправно работает 3 года, и почему-то его никто не блокирует, - сообщает председатель Коалиции по вопросам защиты прав заключенных Константин Гудаускас.

Уже больше месяца активисты привлекают в борьбу с наркобизнесом полицейских. Они пишут заявления участковым, но результатов, говорят, мало.

Между тем, за рекламу запрещенных смесей и распространение наркотиков можно получить до 20 лет реального срока. Опускать руки общественники не намерены. Они пишут повторные заявления в РОВД с требованием остановить вредоносную рекламу на улицах.

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