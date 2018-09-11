Полиция Костанайской области разыскивает убийцу водителя КамАЗа

На поимку преступников ориентированы личные составы всех УВД и ОВД области.

9 сентября в 10 км от Лисаковска был найден КамАЗ, в котором обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Полиция установила подозреваемого, сообщает zakon.kz со ссылкой на ng.kz.

По данным оперативного дежурного УОП ДВД Костанайской области, на месте убийства был замечен автомобиль ВАЗ-21099 или 2109 (точные литеры неизвестны) цвета темно-серебристый металлик.

Полиции было дано задание проверять все схожие по приметам автомобили. На поимку преступников были ориентированы личные составы всех УВД и ОВД области.

Сегодня, 11 сентября, убийца был установлен.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицией был установлен подозреваемый, - говорится в сообщении ведомства. - По факту обнаружения тела мужчины сотрудниками Тарановского РОВД проводится досудебное расследование по ст. 99 ч. 1 УК РК (убийство).

По сведениям полиции, на месте убийства был замечен ВАЗ, который направлялся в сторону п. Жамбасколь.

В пресс-службе ДВД отметили, что КамАЗ находился на полевой дороге.

Ни возраст, ни местожительство подозреваемого и убитого полиция не разглашает.

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