Момент страшного ДТП в Подмосковье попал на видео
В результате аварии погиб один человек, ещё трое находятся в больнице.
Фото : dni24.com12 сентября 2018, 00:33
Появилось видео момента жуткого дорожно-транспортного происшествия на Минском шоссе в Московской области, сообщает zakon.kz.
Видеорегистратором одного проезжавших мимо авто, успевшим избежать столкновения, зафиксирован момент ДТП.
На кадрах видно, что Range Rover вылетел на встречку и снёс четыре легковушки. Ещё один автомобиль разорвало на части.
В результате аварии погиб один человек, ещё трое находятся в больнице.
Видео: RusCentr
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