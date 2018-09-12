Момент страшного ДТП в Подмосковье попал на видео

В результате аварии погиб один человек, ещё трое находятся в больнице.

Появилось видео момента жуткого дорожно-транспортного происшествия на Минском шоссе в Московской области, сообщает zakon.kz.



Видеорегистратором одного проезжавших мимо авто, успевшим избежать столкновения, зафиксирован момент ДТП.

На кадрах видно, что Range Rover вылетел на встречку и снёс четыре легковушки. Ещё один автомобиль разорвало на части.

В результате аварии погиб один человек, ещё трое находятся в больнице.

Видео: RusCentr

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