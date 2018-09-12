Микрорайон «Тастак» в Алматы вновь попытаются очистить от стихийной торговли

По улице Прокофьева вот уже много лет невозможно спокойно пройти или проехать.

Торговцы выставили свой строительный товар прямо на тротуары и обочину. При виде проверяющих и полицейских, они быстро свернули свои лавки. То, что не удалось унести владельцам, ревизоры погрузили в КамАЗ и отправили на свалку, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Никто из торговцев не возмущается, поскольку все понимают, что нарушают правила торговли и благоустройства города. Кто не успел вовремя ретироваться, молча протягивают участковому инспектору документы. Полицейский выписал два штрафа по 12 тысяч тенге и сделал предупреждение владельцам пристроек.

«На следующей неделе будет комиссионный выезд, данный объект сами демонтируйте. Устное предупреждение вам в первый раз сделаем», - сказали проверяющие.

По словам чиновников, при акимате работают мобильные группы. Они совместно с местной полицейской службой ежедневно проводят профилактические беседы, но как только проверяющие уходят, торговля разворачивается вновь.

«Предлагаем альтернативу им, разъясняем, что они нарушают закон. Даже идем на уступки и есть договоренность с рынками, которые первые несколько месяцев готовы принять бесплатно, уже войти в положение. Но они хотят бесплатно торговать со своих прилегающих территорий и выносить всё на тротуар», - говорит главный специалист отдела по развитию предпринимательства и промышленности Алмалинского района г. Алматы Гапур Бахтияров.

В этом году во время 80-ти рейдовых проверок в Алмалинском районе выявили и ликвидировали почти 100 объектов розничной торговли. Это незаконные киоски, уличные прилавки и площадки с навесами.

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