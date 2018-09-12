Составлена пятерка стран, лидирующих в интернет-пиратстве

Изучена статистика просмотров более чем 400 популярных кинофильмов и телешоу.

В список вошли США (1,7 млрд), Россия (1,64 млрд), Бразилия (1,17), Индия (965 млн) и Нидерланды (636 млн). Такие данные приводят специалисты по кибербезопасности из Irdeto, сообщает Gmbox.ru.

Irdeto изучила статистику просмотров более чем 400 популярных кинофильмов и телешоу с использованием собственного алгоритма P2P Business Intelligence. Анализ показал, что 28% программ цифровых видеосервисов загружены из пиринговых сетей.

Отдельные эксперты рассчитывают на снижение пиратства в пиринговых сетях в связи с развитием стриминга и прямых загрузок, однако представители Irdeto полагают, что новые практики редистрибуции контента не приведут к отказу от устаревших незаконных технологий в краткосрочном периоде. Правообладателям следует обратить пристальное внимание на обеспечение безопасности оригинальных программ.

В список стран с самым высоким уровнем видеопиратства вошли США, Россия, Франция, Германия, Австралия, Бразилия, Канада, Греция, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Пакистан, Филиппины, Саудовская Аравия, Южная Африка, Испания, Великобритания и Украина.

Другая компания, занятая в области кибербезопасности — ESET — недавно представила отчет о вредоносных программах для мобильных устройств. Россия вошла в топ-3 стран с максимальным числом обнаружений Android-угроз. Согласно статистике, в первом полугодии 2018 года большинство «пойманных» угроз пришлось на Иран (16%), Россию (14%) и Уганду (8%).

Общее число обнаружений Android-угроз сократилось на 27,48% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и на 12,87% в сравнении с второй половиной 2017 года. Несмотря на снижение количества попыток заражения, ежемесячно появляется около 300 новых образцов вредоносного кода для Android.

Среди наиболее активных угроз – модификации Satori и троян Exobot. В Google Play проникают новые вредоносные программы. Зафиксирована атака криптомайнеров на смарт-телевизоры на базе Android TV.

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