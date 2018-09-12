Головкин прибыл в Лас-Вегас на бой с "Канело"

15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) Головкин и «Канело» проведут рематч на T-Mobile Arena.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) прибыл в гостинично-развлекательный комплекс MGM Grand в Лас-Вегасе перед вторым боем с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

15 сентября (в Казахстане — утром 16 сентября) Головкин и «Канело» проведут рематч на T-Mobile Arena. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Также боксеры оспорят вакантный пояс журнала The Ring и специальный пояс WBC.

Первый бой прошел 16 сентября, также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, и завершился скандальной ничьей: многие журналисты и фанаты убеждены, что судьи «ограбили» Головкина. Судейские записки того боя выглядели так: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина. В этот раз и GGG, и Альварес намерены завершить поединок досрочно, чтобы не оставить никаких сомнений в своей победе.





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