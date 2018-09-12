На дне Тихого океана нашли три вида новых рыб

Их студенистое полупрозрачное тело может разрушиться при подъеме на поверхность.

На дне Перуанской впадины на глубине от шести до восьми километров международная команда ученых обнаружила новые необычные виды рыб, сообщает РИА Новости.

Среди них — новая разновидность морских слизней, которые могут свободно жить на глубине от шести с половиной до семи с половиной тысяч метров, не опасаясь хищников.

Эксперты говорят, что эти необычные существа удивительно хорошо приспособлены для того, чтобы жить в такой суровой обстановке. Их студенистое полупрозрачное тело может разрушиться при подъеме на поверхность.

"Как показывают съемки, на дне впадины много беспозвоночных, которыми питаются липаровые (морские слизни), поэтому они там процветают", — рассказывает доктор Томас Линли из команды морских биологов Университета Ньюкасла.

Погружение на глубину для того, чтобы увидеть морских существ – одно из любимых развлечений туристов, приезжающих в Южную Америку.

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