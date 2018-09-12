Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На дне Тихого океана нашли три вида новых рыб

Их студенистое полупрозрачное тело может разрушиться при подъеме на поверхность.

Фото : © Newcastle University12 сентября 2018, 06:21

На дне Перуанской впадины на глубине от шести до восьми километров международная команда ученых обнаружила новые необычные виды рыб, сообщает РИА Новости.

Среди них — новая разновидность морских слизней, которые могут свободно жить на глубине от шести с половиной до семи с половиной тысяч метров, не опасаясь хищников.

Эксперты говорят, что эти необычные существа удивительно хорошо приспособлены для того, чтобы жить в такой суровой обстановке. Их студенистое полупрозрачное тело может разрушиться при подъеме на поверхность.

"Как показывают съемки, на дне впадины много беспозвоночных, которыми питаются липаровые (морские слизни), поэтому они там процветают", — рассказывает доктор Томас Линли из команды морских биологов Университета Ньюкасла.

Погружение на глубину для того, чтобы увидеть морских существ – одно из любимых развлечений туристов, приезжающих в Южную Америку.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты