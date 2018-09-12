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Viber устранил проблемы в работе мессенджера

Ранее во вторник наблюдался массовый сбой в работе мессенджера по всему миру.

Фото : © РИА Новости / Наталья Селиверстова12 сентября 2018, 06:40

Проблемы с подключением к мессенджеру Viber были устранены, и его работа постепенно восстанавливается, сообщает РИА Новости.

"Мы заметили, что некоторые из вас испытали проблемы с подключением к Viber. Наши инженеры решили эту (проблему — ред.) и сервис постепенно возвращается к нормальной работе. Спасибо за терпение!" — говорится в сообщении компании в микроблоге в Twitter.

Ранее во вторник наблюдался массовый сбой в работе мессенджера по всему миру. По данным сайта Downdetector, который отслеживает отключения популярных интернет-ресурсов, сбой произошел около 17.00 мск (20:00 аст.). Около 56% жалоб были связаны с отсутствием соединения, еще 34% пользователей не могли принимать сообщения, а 9% указывали на невозможность авторизации.


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