В ЗКО полицейский украл табельный пистолет из участка

Настоящий пистолет в оружейной комнате он заменил травматическим.

В ЗКО полицейский украл табельный пистолет из полицейского участка, для того чтобы спровоцировать увольнение своего начальника. Настоящий пистолет в оружейной комнате он заменил травматическим, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Сотрудник Тайпакского отдела полиции Даулет Бисенгалиев 4 июля украл табельное оружие и две обоймы патронов к нему из-за давнего конфликта с начальником Тайпакского отдела полиции Рафаэлем Бикеевым. Полицейский надеялся, что пропажа пистолета станет причиной для увольнения его недруга. Пропажа обнаружилась 12 июля во время плановой тренировки личного состава на стрельбищах.

Об этом стало известно со слов троих сотрудников Тайпакского отдела полиции, которые оказались в числе уволенных по итогам служебного расследования этого происшествия.

Всех троих уволили по формальному признаку — в период с 4 по 12 июля они дежурили в дежурной части Тайпакского отдела полиции.

По их словам, почти две недели о краже никто не догадывался, потому что Даулет Бисенгалиев, похитив боевой пистолет из оружейной комнаты, заменил его травматическим, который внешне похож на настоящий пистолет Макарова.

Напомним, что по данному факту управление собственной безопасности провело служебное расследование. По итогам расследования, 16 сотрудников полиции получили взыскания и 6 полицейских были уволены, в том числе и Даулет Бисенгалиев.

В настоящее время трое из шести уволенных — оперативник, участковый и помощник участкового — намерены подать в суд на ДВД ЗКО за незаконное увольнение. Они добиваются отмены приказа об их увольнении и восстановления их на работе.

— Мои подзащитные — это оперативник, участковый и помощник участкового. Их наказали по формальным признакам – потому что в те дни, когда пистолет был уже похищен, их начальство поставило дежурить в дежурную часть. Но, по закону, ни один из них не имел права быть в дежурной части, потому что все трое не имели допуска к секретной документации, которая хранится в дежурной части в специальном сейфе. Это протоколы действий на случай тревоги и других ситуаций. Но их начальство ставило в дежурную часть в нарушение инструкций о расстановке личного состава. На этом основании мы и намерены подать в суд, — сказал адвокат полицейских Гарифулла Жапашев.

— Дело в том, что, когда дежурные заступают на смену, они должны произвести целый ряд проверочных действий. Тогда бы пропажа пистолета выявилась бы в тот же день. О порядке этих действий знают только те, кто имеет доступ к секретной документации. Мы об этом не знали, так как нам просто приказали заступить на дежурство. Да и по службе мы не имели права знать об этом. И вот теперь нас увольняют только потому, что наш начальник Рафаэль Бикеев просто приказал нам там быть. Поэтому мы не согласны с таким решением и с тем, что сам Рафаэль Бикеев почему-то не уволен, а всего лишь отстранен от службы, и его просто переведут на другую руководящую должность. Хотя очевидно, что это его халатность стала единственной причиной произошедшего, — убежден один из уволенных полицейских.

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