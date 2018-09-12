Илья Ильин рассказал о своей зарплате и недвижимости

Многого не надо, я — спортсмен, за меня отвечает государство и моя область - спортсмен.

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин в интервью Youtube-каналу Sports True рассказал о своем материальном положении, сообщает Sports.kz.

— Давай про деньги. Пекин, говорят, принес тебе миллион долларов примерно. Лондон — около двух миллионов. Интересно, каков сейчас твой финансовый баланс, счет в банке, зарплаты?

— Счета никакого у меня нет. Я истратил все деньги, пока два года ходил по странствиям. Но я не бедствую: у меня есть неплохая заработная плата. Я очень сильно сократил свои расходы, потому что я сейчас на сборах — многого не надо, я — спортсмен, за меня отвечает государство и моя область. Поэтому я сейчас больше трачу на Миланы школу — то есть, больше на семейное трачу, чем на себя. Конечно, я, как молодой человек, парень, намного меньше трачу на себя: я не бедствую, мне хватает. Тем более я один. Счета в банке нет — я не миллионер, я живу на зарплату, на спортивную зарплату. Всё нормально.

— Спортивная зарплата Ильина? Ну, хотя бы примерно.

— Две тысячи долларов, так скажем.

— Миллион после Пекина и два миллиона после Лондона — это объективно?

— Это было преувеличено, конечно, на 50 процентов там и на 50 — там. Но я неплохо заработал. Это естественно, это нормально: хороший спортсмен всегда должен получать хорошо. Но я вложился в недвижимость: купил машину, покатался, родителям дом купил. Да, я не положил на счет в банке, но я грамотно распорядился деньгами: думал о семье, о близких — это помогло мне в трудную минуту. Родителям я купил дом в Кызылорде, потом купил дом в Астане. Купил квартиру в Астане, хотел переезжать — оставил ее Милане с Наташей, они там живут. То есть всё грамотно. Я не бедствую. Сейчас я думаю, чтобы переехать жить в Астану — у меня есть одна квартира, свободная. Может быть, туда перееду.

— Это твоя квартира?

— Да, но она не моя — государственная: мне надо еще отработать два года. Знаешь же, дарят квартиру, а потом говорят: «Работай». Могу там пожить, могу снимать, а потом в ближайший год заработать на новую.





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