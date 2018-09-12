Более 180 рейсов перенесены из-за ремонта в аэропорту Нурсултан Назарбаев

Воздушная гавань больше не принимает и не отправляет самолёты с 9 утра до часу дня.

Более 180 рейсов перенесены в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев из-за ремонта взлётно-посадочной полосы. В том числе 44 международных, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Воздушная гавань больше не принимает и не отправляет самолёты с 9 утра до часу дня. В пресс-службе аэропорта сообщили, что работы рассчитаны на 11 дней - до 21 сентября. Чтобы избежать отмены и убытков, все утренние рейсы передвинули на послеобеденное время.

- График будет напряженный, по прилету самолетов будет конечно больше, которые должно были в это время улетать. Они заранее были предупреждены, авиакомпании сделали корректировки. И в пределах где-то 180-182 рейсов они прилетают также. И без убытков, - прокомментировал и. о. начальника аэродромной службы международного аэропорта Нурсултан Назарбаев Сергей Иванов.

Самые серьёзные корректировки графика пришлось проводить национальному авиаперевозчику. На период ремонта сдвинуты 119 рейсов, сообщили в пресс-службе «Эйр Астаны».

При этом в компании заверили, что это - не повлекло убытков. Информацию по изменению времени авиарейсов предлагается узнавать в своей авиакомпаниии или в справочном бюро аэропорта. Оно работает круглосуточно.

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