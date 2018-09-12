Вторую из сестер-убийц Хачатурян отправили на психиатрическую экспертизу

Ранее младшая из сестер Хачатурян была признана невменяемой и была переведена в больницу следственного изолятора.

Старшая из трех сестер-убийц отца Михаила Хачатуряна Кристина направлена на психиатрическую экспертизу. Об этом агентству ТАСС сообщил член столичной Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий.

«Кристина Хачатурян этапирована из СИЗО-6 в институт имени Сербского», — уточнил он.

Ранее младшая из сестер Хачатурян была признана невменяемой и была переведена в больницу следственного изолятора, где будет дожидаться решения суда о направлении на принудительное лечение. В СИЗО остается Ангелина Хачатурян.

Три сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им.

Источник: Лента.ру

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