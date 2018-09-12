В среду казахстанцев ожидают дожди

Однако, на юге и юго-востоке страны сохраняется погода без осадков.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 сентября, передает zakon.kz.

Как отмечают синоптики, на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются дожди, в ночные и утренние часы на северо-западе, севере и в центре возможен переход дождя в снег, лишь на западе, юге и юго-востоке страны сохраняется погода без осадков.

"Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей. На востоке в отдельных районах ожидается гроза, днем возможно выпадение града. В северной и центральной части республики ночью и утром ожидаются туман и заморозки", - говорится в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами гроза, ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами возможен град. В Костанайской области – местами туман, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами ожидается утром туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, утром и днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Акмолинской области - местами туман. В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ожидаются ночью местами заморозки 1-3 градуса. На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, метеорологи сообщают, что в Астане ночью 12 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 3°С. Ночью 11-12 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, ночью 12 сентября в Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются осадки (дождь, снег), заморозки 1-3°С.

Прогноз погоды в Алматы: днем 18°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем 10°, облачно.

Прогноз погоды на 12 сентября.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!