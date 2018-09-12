На территории ЭКСПО откроется международный выставочный центр

Центр займет 21 тысячу квадратных метров.

И снова – выставки. Международный выставочный центр на 21 тысячу квадратов откроется на территории ЭКСПО.

Спустя год после закрытия Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» практически вся территория ЭКСПО-городка, как и было поручено президентом РК Нурсултаном Назарбаевым, активно эксплуатируется.

- В скором времени на базе некоторых павильонов ЭКСПО начнут свою работу Международный финансовый центр «Астана», Международный центр «зеленых технологий и инвестиционных проектов», Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», IT-Университет и Бизнес-центр, - отметил председатель правления НК «Астана ЭКСПО-2017» Ербол Шорманов.

В Конгресс-центре регулярно проводятся крупные международные мероприятия, концерты отечественных и зарубежных звезд. В сфере «Нур Алем» - открытые уроки и лекции для школьников и студентов, шоу достижений робототехники. Также на территории коммерческих павильонов открыты цифровые офисы АО «Казпочта» и Центр обслуживания населения Правительства для граждан, где можно самостоятельно получить нужные услуги в диджитал формате.

- Хочу сказать, что на базе логистического центра после реконструкции запланирована реализация проекта Международного выставочного центра площадью 21 тысяча квадратных метров, где будут проходить крупнейшие международные выставки. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что на территории выставочного комплекса создается новая экосистема для реализации инновационных и прорывных технологий, - говорит Ербол Шорманов.

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