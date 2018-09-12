"День открытых дверей" в Акмолинской области

В ходе приема граждан жители сел поднимали проблемы по энерго- и водоснабжению, ремонту внутрипоселковых дорог, обслуживанию скорой помощи, работе участковых и другие вопросы.

В соответствии с графиком информационной работы, утвержденным акимом Акмолинской области Маликом Мурзалиным, в регионе начались Дни открытых дверей в формате личных приемов и отчетов перед населением заместителей акима области, руководителей областных управлений, представляющих различные отрасли экономики.

11 сентября такая площадка была организована в селах Караоткель и Талапкер Целиноградского района, передает управление внутренней политики.

Данные населённые пункты находятся в пристоличной зоне и требуют более пристального внимания, точечной и адресной работы.

В ходе приема граждан жители сел поднимали проблемы по энерго- и водоснабжению, ремонту внутрипоселковых дорог, обслуживанию скорой помощи, работе участковых, экологическому и санитарному состоянию поселков и другие вопросы. На многие из них жителям даны разъяснения, а некоторые обращения взяты под личный контроль ответственных лиц.

В этом году в с.Караоткель окончательно завершено строительство 87 км сетей электроснабжения, что дало возможность подключить к линии электропередач 340 новостроек села. Здесь ведутся работы по сбору данных и оформлению земельных участков для строительства сетей электроснабжения 2-ой очереди. До конца года планируется обеспечить водой население села.

В с.Талапкер сейчас идет поэтапное подключение потребителей к линиям электропередач, что даст возможность полностью подключить 1200 абонентов. В этом году начато строительство разводящих сетей по снабжению водой жителей села, работы будут завершены в 2021 году.

В ракурсе внимания властей и вопросы состояния дорог в этом селе. Планируется построить 6,6 км дорог, которые завершатся к началу ноября.

Решается наболевший вопрос установки светофора на въезде на 96-й разъезд.

Старейшина села Караоткель Кусаинов Амангельды выразил благодарность организаторам, отметив необходимость проведения подобных встреч с населением. В целом, члены местных сообществ дали положительную оценку приему граждан.

В свою очередь, заместитель акима области Айна Мусралимова заверила присутствующих, что подобные форматы общения с сельским населением будут продолжены на постоянной основе.

В заключении мероприятия жителям Целиноградского района, внесшим вклад в развитие родного края вручены благодарственные письма заместителя акима области, памятные подарки.

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