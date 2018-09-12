Состоялось пленарное заседание Мажилиса Парламента РК

Депутаты рассмотрели ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК состоялось очередное пленарное заседание, передает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрели проекты законов «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы», «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств».

Кроме того, подготовлены заключения по законопроектам «О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе»; «О ратификации Соглашения государств – участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма».

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