В Уральске известный врач повесился у себя дома
Ведется досудебное расследование.
Фото : nusabali.com12 сентября 2018, 10:08
Врач-травматолог Областной клинической больницы Галимжан Рамазанов покончил с собой 10 сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что 36-летний врач повесился у себя дома.
"10 сентября в 21.30 дома покончил жизнь самоубийством известный в городе врач-травматолог. Ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении здравоохранения ЗКО пообещали данный факт прокомментировать.
"Вчера, на 36 году жизни, ушел из жизни Рамазанов Галимжан Дуйсенович. Он был травматологом от Бога, отличным человеком и верным другом! Это большая утрата для каждого кто знал его лично. Велико количество спасенных им жизней! Областная клиническая больница выражает свои соболезнования родителям Галимжана Дуйсеновича, а так же всем коллегам!", - сказано на странице в Facebook ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" ЗКО.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4936698-a3f00d4460851799b4724b0b83658d3d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...