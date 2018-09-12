В Уральске известный врач повесился у себя дома

Ведется досудебное расследование.

Врач-травматолог Областной клинической больницы Галимжан Рамазанов покончил с собой 10 сентября, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В пресс-службе ДВД ЗКО сообщили, что 36-летний врач повесился у себя дома.

"10 сентября в 21.30 дома покончил жизнь самоубийством известный в городе врач-травматолог. Ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении здравоохранения ЗКО пообещали данный факт прокомментировать.

"Вчера, на 36 году жизни, ушел из жизни Рамазанов Галимжан Дуйсенович. Он был травматологом от Бога, отличным человеком и верным другом! Это большая утрата для каждого кто знал его лично. Велико количество спасенных им жизней! Областная клиническая больница выражает свои соболезнования родителям Галимжана Дуйсеновича, а так же всем коллегам!", - сказано на странице в Facebook ГКП на ПХВ "Областная клиническая больница" ЗКО.

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