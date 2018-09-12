В Алматы задержан серийный киберпреступник

У подозреваемого 35-летнего мужчины изъято 114 липовых банковских карточек.

Полиция Алматы задержала серийного кибер-вора, который подделывал и обворовывал банковские карты более чем 100 граждан, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДВД города, подозреваемый гражданин К., уроженец Алматинской области, подготовился к преступлениям основательно: он заранее приобрел в Китае техническое устройство по производству пластиковых, мелких изделий и стал подделывать банковские карточки для снятия наличных денежных средств.

«Злоумышленник не просто подделывал карточки, он из открытых источников узнавал персональные данные потенциальных жертв, с целью внесения их в эти карточки. После чего спокойно снимал деньги со счетов граждан, которые даже не подозревали об этом. Снимал он скромные суммы, чтобы оставаться незамеченным, примерно по 10 тысяч тенге с каждого счета, периодически. Всего у подозреваемого, 35-летнего мужчины, изъято 114 липовых банковских карточек. Досудебное расследование проводится по статье 188 УК РК. Следственные действия по установлению других преступных эпизодов аналогичного характера продолжаются», - информировал начальник УВД Медеуского района подполковник полиции Болат Тотыбаев.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДВД Алматы. Свою вину он признал полностью.

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