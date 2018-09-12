Ким Кардашьян призналась, что ее огромные ягодицы доставляют ей мучения

Многие знаменитые красотки мечтают о такой пятой точке, как у 37-летней Ким Кардашьян.

Пышные формы — визитная карточка Ким Кардашьян. Но, как оказалось, знаменитость терпеть не может свой массивный тыл. На днях мама троих малышей дала понять, что мечтает о ягодицах поменьше.

Многие знаменитые красотки мечтают о такой пятой точке, как у 37-летней Ким Кардашьян. Девушки готовы часами истязать себя в спортзале и даже ложатся под нож пластического хирурга, лишь бы добиться аппетитных форм, моду на которые задала звезда популярного реалити. Однако сама Ким не в восторге от своих слишком крупных ягодиц. Такое неожиданное заявление она сделала во время недавнего выпуска семейного шоу. Началось все с неосторожного высказывания старшей из сестер Кардашьян.

«Ким, когда ты садишься, твоя пятая точка кажется просто огромной», — будто невзначай произнесла Кортни, после чего услышала замечание от своей матери Крис. 62-летняя знаменитость посчитала, что слова могли оскорбить среднюю дочь, и была права. Жена Канье Уэста призналась, что ей не нравятся ее крупные ягодицы. «Это мучение. Я плачу из-за них каждый день!» — посетовала Ким.

Заявление средней из сестер Кардашьян шокировало фанатов, ведь все прекрасно помнят, что именно сексуальные формы ее и прославили. К тому же на снимках Ким часто позирует со спины, демонстрируя крепкий тыл, над которым усиленно трудится в спортзале.

Источник: © Woman.ru

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