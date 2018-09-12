Конституционный Совет объявил конкурс среди СМИ
На конкурс принимаются работы и материалы, которые были опубликованы в период с 1 августа 2018 года.
В канун Дня Конституции Конституционным Советом объявлен конкурс среди журналистов по вопросам обеспечения верховенства Конституции и повышения конституционной культуры общества, передает пресс-служба Конституционного Совета Республики Казахстан.
О мероприятии анонсировал председатель Конституционного Совета К.Мами на международной конференции, посвященной указанному государственному празднику.
Согласно Положению, тема конкурса – «Конституция Республики Казахстан – основа успешной модернизации государства и общества».
Он проводится среди профессиональных журналистов республиканских, региональных и зарубежных СМИ, в том числе Интернет-СМИ.
Конкурс преследует цель пропаганды созидательного потенциала Конституции Республики Казахстан, ее роли в становлении и укреплении государственности, модернизации основных сфер жизнедеятельности, повышение конституционной культуры общества в рамках общенационального проекта Рухани Жаңғыру.
Задачи конкурса:
формирование уважения к Конституции Республики Казахстан и заложенным в нее ценностям;
раскрытие регулятивного потенциала Конституции, ее основополагающих принципов и норм;
поиск путей и средств обеспечения реализации Конституции, конституционных новелл 2017 года и утверждения в стране принципов правового государства;
привлечение внимания широких слоев населения к Основному Закону страны;
поощрение и стимулирование СМИ, занимающихся вопросами освещения конституционных ценностей;
развитие специализации среди журналистов по конституционно-правовым вопросам.
К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты зарегистрированных в установленном законом порядке СМИ, в том числе Интернет-СМИ.
На конкурс принимаются работы и материалы, фактически вышедшие или опубликованные в период с 1 августа 2018 года.
К участию в конкурсе принимается не более 3-х работ от одного автора или творческого коллектива.
Номинации конкурса:
Печатная пресса (газеты, журналы и другие);
Радио;
Телевидение;
Интернет – СМИ (в том числе новостные агентства).
Этапы проведения конкурса:
Материалы по всем номинациям представляются на конкурс в срок до 24 августа 2019 года. Заявки (работы) представляются в электронном и бумажном виде на электронные и почтовые адреса: cckz@mail.ru, maral_1170@mail.ru, тел. +7172747958, +7172747652.
Работа должна раскрывать тематику конкурса.
К участию в конкурсе не принимаются групповые работы.
Требования к оформлению заявок:
1) фамилия, имя, отчество журналиста;
2) место работы, наименование СМИ,
3) название и копия материала (либо ссылка на источник публикации, выходные данные), регион;
4) номер контактного (сотового) телефона, электронная почта, почтовый адрес.
Определение победителей конкурса осуществляет конкурсная комиссия. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса и присваивает первое, второе и третье места в каждой номинации.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками, их работы могут быть размещены на интернет-ресурсе Конституционного Совета Республики Казахстан и других средствах массовой информации.
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