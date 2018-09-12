Ситуацию по инвестдоходу Нацфонда разъяснил Нацбанк

Данная цифра отражает инвестиционный результат на конец 1 квартала 2018 года с учетом курсовой разницы.

За первое полугодие 2018 года инвестиционный доход Национального фонда РК с учетом положительной тенговой переоценки составил 400,9 млрд тенге. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка РК, передает Zakon.kz.

Ранее finprom.kz сообщил, что Национальный фонд РК зафиксировал инвестиционный убыток в 785 миллиардов тенге, что привело к сокращению доходов на 15%.

«Как уже разъяснялось, на самом деле 785 млрд тенге не являются фактическим инвестиционным убытком Национального фонда. Данная цифра отражает инвестиционный результат на конец 1 квартала 2018 года с учетом курсовой разницы. Первоисточником информации является отчет о поступлениях и использовании НФ РК, публикуемый Министерством финансов. Данный отчет составлен в национальной валюте и не содержит информации об инвестиционном доходе от управления активами в базовой валюте (доллар США), в которой исчисляется доходность НФ РК», - пояснили в Нацбанке.

При этом отмечается, что на 31 марта 2018 года убыток по результатам управления в (-)785 млрд тенге состоит из фактического инвестиционного дохода в 67 млрд тенге и отрицательной разницы по переоценке (пересчету) в тенге (–) 852 млрд тенге, которая связана с укреплением курса тенге к доллару США в этот период. Так, курс доллара США по состоянию на 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года составил 318,31 тенге и 332,33 тенге соответственно.

«Дополнительно сообщаем, что 1,2 трлн тенге в отчете о поступлениях и использовании НФ РК на 1 сентября 2018 года, публикуемом Министерством финансов, которые некоторые СМИ называют доходом НФ РК, не являются доходом, а отражают нетто поступления в фонд за 8 месяцев 2018 года с учетом инвестиционных результатов за 1 квартал 2018 года в тенге», - отметили в финрегуляторе.

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