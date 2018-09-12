В Казахстане готовится новый законопроект об органах юстиции

Глава ведомства предположил, что представить новый законопроект ведомству удастся в течение двух лет.

Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал о планах ведомства в течение двух лет представить новый законопроект об органах юстиции или внести в него поправки. Такую возможность глава ведомства озвучил в кулуарах круглого стола посвящённой теме совершенствования законодательства об органах юстиции, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Закон об органах юстиции был принят достаточное время назад. С того времени проведено несколько реформ в сферах, которые регулируют органы юстиции. Например, адвокатура, нотариат, судебное исполнение. Поэтому мы сегодня решили собрать экспертов, обсудить, послушать мнения, какой опыт в других странах, как органы юстиции организуют свою внутреннюю работу. То есть, объективно, если меняются сферы, которые мы регулируем, мы сами должны меняться. Новые технологии, подходы применять", - сказал глава ведомства Марат Бекетаев.

Как отметил, министр, Казахстан в настоящее время намерен изучить международный опыт в части совершенствования законодательства об органах юстиции.

"Мы решили изучить опыт тех стран, которые нам близки. Например, Франция, страна континентального права. И для контраста США, Англия – страны общего права. Мы не будем делать никаких резких движений, нужно всё внимательно изучить, послушать. Потом этот опыт будет анализироваться. Сегодня также пригласили депутатов, потому что все вопросы открыто в парламенте обсуждаются. Я думаю, в течение двух, полутора лет мы, наверное, выйдем с новым проектом закона или поправками в закон об органах юстиции", - подчеркнул Бекетаев.

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