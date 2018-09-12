Километровые очереди на границе с Кыргызстаном раскритиковал Нигматулин

Как только весна - до самой глубокой осени - там километровые очереди.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК при обсуждении ратификации Договора о демаркации госграниц между Казахстаном и Кыргызстаном депутаты подняли проблему километровых очередей в отпускной сезон на пунктах пограничного контроля двух государств, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мой вопрос адресован представителю пограничной службы Комитета национальной безопасности. По имеющейся информации, на всем протяжении казахстанcко-кыргызской границы функционирует 8 пограничных пунктов пропуска. Вместе с тем известно, что на контрольно-пропускных пунктах Кордай и Карасу наблюдается ежегодное увеличение потока как пассажиров, так и транспортных средств. Особенно этот поток возрастает в курортный сезон», - сказала депутат Зауреш Аманжолова.

Она добавила, что интенсивность прохождения пассажиров и автомашин увеличивается более чем в 2 раза, в результате этого граждане двух стран вынуждены выстаивать длительные очереди.

«В связи с этим у меня вопрос: какие меры принимаются вами по оптимизации работы по пропуску пассажиров и машин через границу двух стран», - обратилась она к представителям ведомства.

Директор пограничной службы КНБ РК Дархан Дильманов подтвердил, что на казахстанско-кыргызской границе сегодня существуют 8 пограничных постов: 7 автомобильных и один железнодорожный.

«Основные пункты пропуска - это Кордай, Аухатты и Сартобе. Правильно было сказано, что в период отпусков у нас Кордай максимально забит гражданами как нашей страны, так и Кыргызстана. В связи с этим мы принимаем меры по увеличению на линиях паспортного контроля проверки документы - мы сейчас увеличили до 36 единиц. То есть 18 на въезд, 18 - на выезд. Это после крайних замечаний», - уточнил он.

Со своей стороны спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин поинтересовался, достаточно ли этого количества, на что Дильманов ответил утвердительно.

«Но и в этом году было то же самое - километровые очереди. В этом году вы увеличили, но в СМИ репортажи были прямо с мест. Все ваши сотрудники тоже докладывали об увеличении, но очереди-то оставались», - возразил глава палаты.

«Мы уже максимально используем все возможности по установке. Сейчас после реконструкции мы надеемся, что будет установлено порядка 60 вот этих мест для того, чтобы проверять паспорта. Модернизация - уже проектно-сметная документация есть, все соответствующие заявки поданы. Будет производить министерство инвестиций и развития реконструкцию данного пункта пропуска. И мы надеемся, ситуация в 2019 году улучшится», - пояснил директор погранслужбы.

«Дархан Калиевич, вот о чем вам говорить нужно? Не просто математическое увеличение до 30. Вы сейчас в 2 раза планируете - до 60 увеличить. Вам там нужно расширять эти пункты, создавать нормальные условия, которые соответствовали бы XXI веку, когда люди на этих переходах с обеих сторон границы подходят. Согласны? Есть планы такие, вы можете сейчас рассказать?» - обратился Нигматулин с вопросом.

Дильманов сообщил, что таких планов у погранслужбы нет.

«Этих планов у нас нет, потому что за открытие пунктов пропуска мы не отвечаем. Отвечает МИР РК. Но мы готовы к тому, чтобы увеличение пунктов пропуска было», - сказал он.

Тогда спикер Мажилиса спросил о решении проблемы у первого заместителя министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди.

«Мухтар Бескенович, министерство иностранных дел, наверное, в этих вопросах должно скоординировать и заинтересованные госорганы. По границе, понятно, у них своя функция. Но мы каждый год имеем и от населения, и Глава государства неоднократно делал замечания о том, что с обеих сторон собираются люди. Люди жалуются, пишут письма, сообщают, в том числе и через внешнеполитические ведомства, посольства. Надо нам принять одно комплексное решение этого вопроса и довести его до конца», - подчеркнул Н. Нигматулин.

Тлеуберди согласился, что эта проблема актуальна и поднимается ежегодно.

«Мы на межправительственных комиссиях этот вопрос рассматриваем. Очевидно, что мы должны прийти к общему совместному решению. Поэтому на межправительственном уровне в процессе переговоров этот вопрос будет поднят», - пообещал он.

Глава палаты указал, что люди ждут решения этой проблемы с нетерпением.

«Понимаете, люди ждут. Большие мужи, большие начальники, каждый возглавляющий ту или иную службу знает об этой проблеме. Понятно, граница говорит: было 20, увеличили до 30. Вот сейчас докладывают – к следующему год до 60, в 2 раза планируют увеличить. Но если там 3 на 4 была комнатка прохождения досмотра и осмотра багажа, но вы хоть сколько поставить инспекторов, вы больше не пропустите. Как только весна до самой глубокой осени там километровые очереди. Проблема всем известна. Также? Результат работы нужен наш совместный. Договорились тогда, что на межведомственной комиссии МИД инициирует этот вопрос и вы рассмотрите?» - заключил он.

«Да», - заверил вице-министр.

Ксения Давыдова, Астана

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