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Более чем на 3 тенге подешевел доллар на утренних торгах

Средневзвешенный курс доллара (USDKZT_TOD) составил 377,29 тенге.

Фото : life.ru12 сентября 2018, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США (USDKZT_TOM) составил 377,72 тенге за доллар (-3,21 тенге), объем торгов – 30,2 млн USD (-115 050 тыс. USD).

Средневзвешенный курс доллара (USDKZT_TOD) составил 377,29 тенге за доллар (-3,82 тенге), объем торгов – 1,1 млн USD (-3 500 тыс. USD).

В обменниках курс доллара - 377,7-379,3 тенге, евро - 437,7-440,3 тенге, рос.рубля - 5,44-5,52 тенге.

В торгах приняли участие 18 банков.


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