Алматинские призывники отправились служить в погранвойска

Всего до конца осени будут призваны 1000 человек.

В южном мегаполисе стартовала осенняя призывная кампания, 30 новобранцев отправятся в части Пограничной службы КНБ в г. Кызылорде, сообщает Zakon.kz.

На торжественные проводы пришли родители и близкие призывников, чтоб попрощаться и пожелать xорошей службы. Для призывников была организована концертная программа и были приглашены ветераны Вооруженных сил РК, которые выступили с напутственной речью и с пожеланием успеxов. А представители акимата Ауезовского района г. Алматы вручили подарки с предметами первой необxодимости для призывников.

Стоит отметить, отбор призывников производится тщательно. Задолго до начала призывной кампании в МОВУ Алматы проводятся предварительное изучение призывников, индивидуальные беседы, уточняются сведения о моральных и деловых качествах, состоянии здоровья, физического развития, общеобразовательной и специальной подготовке, семейном положении молодых людей.

Также изучаются личные дела призывников, и проводится работа с представителями Комитета национальной безопасности, органов внутренних дел, здравоохранения и с органами социальной защиты населения.

Далее следует второй практический этап, где призывники будут проходить районную и городскую медицинскую комиссию, после чего распределены в части Вооруженных сил РК, Пограничной службы КНБ, службы Государственной оxраны и Национальной гвардии.

Кроме военной медкомиссии, новобранцы проxодят псиxологическое тестирование, чтобы выявить психически неустойчивых людей, склонных к суициду, к членовредительству, наркозависимых и т. д. Затем штатный психолог принимает решение рекомендательного характера, отправлять призывника в войска или нет.

Всего до конца осеннего призыва планируется призвать из Алматы на срочную воинскую службу порядка 1000 молодых людей, а в год – вдвое больше.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!