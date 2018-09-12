Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Нейросети будут искать пришельцев в космосе

Разработанный алгоритм будет самостоятельно искать и регистрировать все всплески радиоволн, исходящих в той или иной части космоса.

Фото : Salik.biz12 сентября 2018, 11:37

Машинное обучение и способность анализировать большие объёмы данных ускорят встречу землян с инопланетными цивилизациями.

Проект SETI, созданный учёными из Калифорнийского университета, планируют значительно расширить и ускорить с помощью нейросети, способной искать низкочастотные радиоволны. Разработанный алгоритм будет самостоятельно искать и регистрировать все всплески радиоволн, исходящих в той или иной части космоса, пишет портал Phys.org

Благодаря этой технологии учёным уже удалось найти порядка 72 сигналов, источниками которых могли стать небесные тела, находящиеся в трёх миллиардах световых лет от Земли. Первые из радиосигналов появились в созвездии FRB 121102, где было зарегистрировано более 21 всплеска. Как отметили сами учёные, новая технология поиска неземной цивилизации поможет ответить на многие вопросы, связанные с размерами Вселенной и отдельных галактик.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты