Заседание ООН по Сирии: Казахстан выступает за урегулирование внутрисирийского конфликта

Глава казахстанской делегации отметил, что мировое сообщество должно направить совместные усилия на создание условий для урегулирования внутрисирийского конфликта исключительно мирными средствами, восстановление разрушенной войной страны и решение сложной гуманитарной ситуации.

Трехсторонняя встреча глав Ирана, России и Турции в Тегеране по сирийскому урегулированию продемонстрировала позитивную роль Астанинского процесса в координации международной деятельности, связанной с сирийским мирным процессом, включая сохранение политического единства и целостности страны. Об этом заявил Постоянный представитель Казахстана при Организации Объединенных Наций Кайрат Умаров на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД заседание Совбеза ООН организовано по инициативе российской стороны в связи с повышенным вниманием к ситуации в Сирии. Помимо членов Совета в нем также приняли участие постоянные представители Ирана и Турции при ООН.

Глава казахстанской делегации в ходе сессии отметил, что мировое сообщество должно направить совместные усилия на создание условий для урегулирования внутрисирийского конфликта исключительно мирными средствами, восстановление разрушенной войной страны и решение сложной гуманитарной ситуации. «Нам также необходимо поддержать создание условий для возвращения многочисленных сирийских беженцев. В этой связи идея о созыве международной конференции по вопросам сирийских беженцев может стать первым шагом на пути решения проблемы», - сказал К. Умаров.

Говоря о ситуации в Сирии, посол Казахстана подчеркнул важность сотрудничества между странами-гарантами Астанинского процесса в борьбе с террористическими группировками «ДАИШ», «Фронт Ан-Нусра» и «Аль-Каида», а также актуальность отмежевания террористов от вооруженных оппозиционных групп, участвующих в прекращении огня. Он с удовлетворением отметил прекращение огня в Идлибе, которое создает новые возможности для политического процесса.

На заседании Совбеза ООН Казахстан вновь подтвердил, что острые международные задачи могут быть решены только на основе уважения, доверия и конструктивного сотрудничества. Была дана высокая оценка усилиям Ирана, России и Турции, направленным на защиту мирного населения и улучшение гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе по восстановлению сирийской экономики и инфраструктуры, а также решения важных социальных проблем.

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