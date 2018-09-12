Демаркацию госграниц проведут Казахстан и Кыргызстан

Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение.

Законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы» одобрен депутатами на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Правовой основной для демаркации является Договор о демаркации казахстанско-кыргызской госграницы от 15 декабря 2001 года. Этот Договор был ратифицирован законом РК от 2 июля 2003 года и вступил в силу 5 августа 2008 года. Договор о демаркации границы подписан 25 декабря 2017 года в Астане», - сообщил первый вице-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

По его словам, основной целью договора является международно-правовое закрепление демаркации линии государственной границы между Казахстаном и Кыргызской Республикой.

«В соответствии со ст. 1 Договора начальной точкой государственной границы является точка стыка государственной границы Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики, определенная Соглашением между Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой и Кыргызской Республикой о точке стыка государственных границ трех государств от 25 августа 1999 года», - указывается в заключении комитета Мажилиса.

Как отмечается, конечной точкой государственной границы является точка стыка государственных границ Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, определенная Соглашением между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в точке стыка государственных границ трех государств от 15 июня 2001 года.

«Протяженность демаркирования линии государственной границы составляет 1257,07 км. В соответствии с договором стороны один раз в 10 лет проводят совместную проверку обозначения линии государственной границы. Каждая сторона принимает меры по охране пограничных знаков, предотвращает их повреждение, перемещение или разрушение, а также несет ответственность за установленные ею ограничительные знаки и обеспечивает уход за ними», - отмечается в заключении.

Ксения Давыдова, Астана

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