Установлена личность женщины, бросившей младенца в кустах в Рудном
В настоящее время ребенок госпитализирован.
Фото : Crimyakutia.ru12 сентября 2018, 12:08
Установлена личность матери, выбросившей младенца в Рудном, сообщает Alau.
По факту обнаружения новорожденного ребенка в городе Рудный сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 119 части 1 УК РК «Оставление в опасности»/
Лицо, совершившее уголовное правонарушение установлено.
9 сентября в Рудном в кустах была обнаружена новорождённая девочка.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4936741-d0988ba75954eb3dfceecf0269c278eb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...