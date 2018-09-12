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Установлена личность женщины, бросившей младенца в кустах в Рудном

В настоящее время ребенок госпитализирован.

Фото : Crimyakutia.ru12 сентября 2018, 12:08

Установлена личность матери, выбросившей младенца в Рудном, сообщает Alau.

По факту обнаружения новорожденного ребенка в городе Рудный сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 119 части 1 УК РК «Оставление в опасности»/

Лицо, совершившее уголовное правонарушение установлено.

9 сентября в Рудном в кустах была обнаружена новорождённая девочка.


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