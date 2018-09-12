Трамп нашел способ защититься от «российского вмешательства»

Санкции коснутся лиц и компаний, обвиняемых в попытке повлиять на выборы с помощью кибератак или других средств.

Президент США Дональд Трамп намеревается подписать указ об ответственности за вмешательство в американские выборы. Об этом Reuters сообщили источники.

Решение американского лидера совпадает с мерами, которые принимают спецслужбы и военные страны, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в промежуточные выборы в Конгресс в ноябре. Санкции коснутся лиц и компаний, обвиняемых в попытке повлиять на выборы с помощью кибератак или других средств.

«Администрация стремится установить новую норму в киберпространстве, — сказал собеседник агентства. — Это первый шаг в установлении границ и в том, чтобы публично объявлять о нашем ответе за плохое поведение».

В Белом доме готовящийся указ комментировать не стали.

В июле Трамп заявлял, что Россия еще раз попытается вмешаться в выборы в США в ноябре. По мнению американского лидера, Москва будет поддерживать Демократическую партию, а не Республиканскую, несмотря на то, что, по утверждениям разведки, Россия была причастна к победе республиканского кандидата на выборах президента в 2016 году.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на президентские выборы. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. Российская сторона отвергает обвинения в причастности ко взломам.

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