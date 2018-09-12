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В ближайшие дни в Казахстане станет теплее

Дождь возможен лишь на крайнем севере страны.

Фото : Ваш новый день12 сентября 2018, 12:40

Синоптики прогнозируют погоду без осадков и повышение температуры в Казахстане в ближайшие три дня, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В прогнозе на 13 - 15 сентября отмечается, что холодный антициклон, сместившийся на Казахстан, начнёт смещаться на юг Западной Сибири, а северные тропосферные потоки будут меняться на западные, с которыми и ожидается повышение температуры воздуха.

"Но в ближайшие двое суток ночные заморозки ещё сохранятся в центральных, восточных и местами юго-восточных районах республики, а дождь возможен лишь на крайнем севере Казахстана", - говорится в сообщении.


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