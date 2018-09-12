Точку стыка госграницы определит Казахстан с Узбекистаном и Туркменистаном

Договор будет способствовать устранению возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили проект закона «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан о районе точке стыка государственных границ трех государств», передает корреспондент Zakon.kz.

«Данный Договор между Республикой Казахстан, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка государственных границ трех государств совершен в Самарканде 10 ноября 2017 года», - сказал первый заместитель министра иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

По его словам, главной целью Договора является определение местоположения точки стыка госграниц Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

«Хочу отметить, что в соответствии Договором точка стыка госграниц трех государств расположена в районе плато Устюрт (…). Договор является бессрочным и не подлежит денонсации. Ратификация и вступление Договора в силу будет способствовать завершению процесса делимитации госграницы Казахстана с Туркменистаном и Узбекистаном; устранению возможных предпосылок для возникновения территориальных споров в районе точки стыка; укреплению национальной безопасности страны», - отметил он.

В то же время в заключении профильного комитета Мажилиса указывается, что в соответствии с договором Республика Казахстан и Туркменистан определили прохождение линии казахстанско-туркменской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №1, упомянутой в договоре между Казахстаном и Туркменистаном о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной границы от 5 июля 2001 года.

«Республика Казахстан и Узбекистан определили прохождение линии казахстанско-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №125, упомянутой в Договоре между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о казахстанско-узбекской государственной границы от 16 ноября 2001 года. Туркменистан и Республика Узбекистан определили прохождение линии туркмено-узбекской государственной границы от точки стыка до пограничной точки №206, упомянутой в договоре между Туркменистаном и Республикой Узбекистан о делимитации государственной границы от 21 сентября 2000 года», - уточняется в заключении.

Также в Договоре составлено описание местоположение точки стыка государственных границы Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и прохождение линий государственных границ в районе точки стыка.

Ксения Давыдова, Астана

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