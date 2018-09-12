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Путин: Мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей

По его словам, это гражданские лица.

Фото : Сергей Мамонтов/РИА «Новости»12 сентября 2018, 13:05

Президент России Владимир Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери были найдены, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он также сказал, что надеется, что «они скоро появятся и сами все расскажут».

По его словам, это гражданские лица.

«Мы их уже нашли», — сказал Путин.

«ГазетаRu» ведет онлайн-трансляцию с выступления президента на Восточном экономическим форумом.

Ранее британские СМИ со ссылкой на разведывательные службы страны написали, что для для помощи в устранении Скрипаля в городе Солсбери из России приезжали не двое человек, а команда «чистильщиков» из шести российских разведчиков.


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