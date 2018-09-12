Оспанов: Люди продолжают ходить в ЦОНы, несмотря на возможность получать услуги онлайн

Порядка 30% справок на сегодняшний день, которые берутся в течение 30 секунд, переведены в электронный формат.

Переход к цифровому государству – основное направление деятельности «Правительства для граждан». О своей работе и важности внедрения новых технологий повсеместно говорил сегодня в рамках семинара по проекту «QDigitalInform» председатель правления «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мы рассказали об основных направлениях программы «Цифровой Казахстан», которая включает в себя пять направлений – цифровизация всей экономики, переход к цифровому государству, создание Шёлкового пути, создание широкополосного скоростного интернета, конечно, повышение человеческого капитала, инновационной экосистемы», - сказал он.

Он напомнил, основное направление «Правительство для граждан» – переход к цифровому государству. Так, сегодня через госкорпорацию «Правительство для граждан» можно получить порядка 80% из всех услуг, которые на сегодняшний день оказываются в стране.

«Основная доля, конечно, электронные услуги. Именно в рамках «Цифрового Казахстана» наша задача стоит, чтобы все необходимые услуги граждане беспрепятственно получали в электронном формате. Если мы посмотрим, то на самом деле так и есть, наиболее популярные услуги переведены в электронный формат. Порядка 30% справок на сегодняшний день, которые берутся в течение 30 секунд переведены в электронный формат», - сообщил он.

Спикер отметил неготовность некоторых граждан к полной цифровизации, даже с учетом того, что у каждого есть смартфон, интернет и различные гаджеты.

«Вместе с тем, люди как ходили, так и любят ходить по ЦОНам. Наша задача состоит в повышении цифровой грамотности и обучение. Если вы придёте в ЦОН, то в первую очередь вы проходите в connecting зону, где через интернет наши консультанты покажут, насколько легко и удобно получать электронные услуги», - добавил Оспанов.

Он обратил внимание, что организаторы проекта «QDigitalInform» уже составили план проведения обучающих семинаров в каждом областном центре на протяжении нескольких дней.

«Нужно, чтобы именно казахоязычная аудитория были в курсе о тех инновационных вещах, которые (внедряются – от авт.) в стране. Мы от себя предоставляем спикеров, чтобы донести студентам, школьникам, бизнесменам. Может есть мало информации на казахском языке, есть где-то перегибы», - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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