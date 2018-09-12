Мечты сбываются: борющийся с раком 5-летний Адилет на один день стал полицейским

Адилету было интересно и весело принимать участие в патрулировании, сидя рядом с сотрудниками полиции.

Адилет Абишев, несмотря на свой маленький возраст, настоящий боец: он борется со сложной стадией онкологического заболевания. О нелегкой судьбе малыша сотрудники Полка дорожно-патрульной полиции Алматы узнали из письма Духовного управления мусульман Казахстана и представителей мечети «Фатима». Имамы рассказали, что Адилет мечтает стать полицейским. И алматинские полицейские решили исполнить мечту ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«Узнав об Адилете и о его светлой мечте, мы не могли остаться в стороне, и организовали ему поездку на служебном полицейском транспорте. Заметим, и ребенок тщательно подготовился к встрече: он был одет в полицейскую амуницию и был в отличном настроении. Адилету было интересно и весело принимать участие в патрулировании, сидя рядом с сотрудниками полиции. Малыш чувствовал себя настоящим полисменом. Отчасти так оно и есть, ведь каждый прожитый день для него проходит в борьбе и уже считается победным. От имени руководства, всего личного состава алматинского гарнизона полиции, ветеранов органов внутренних дел и от себя лично искренне желаем юнцу скорейшего излечения и вступления в ряды полиции в будущем!», - отметил командир Полка дорожно-патрульной полиции Местной полицейской службы ДВД Алматы полковник полиции Манат Саттаров.

Совместно с волонтерами, представителями ДУМК, мечети, стражи правопорядка вручили презенты мальчику в виде полицейской машины и собственный автомобиль, на котором Адилет может лично патрулировать территорию своего двора.

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