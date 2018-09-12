Более 334 тыс. нарушений ПДД выявили камеры на дорогах Алматы

В городе функционирует АИС «Безопасность дорожного движения», объединяющая 105 постов фиксации, а это свыше 660 видеокамер в совокупености. В текущем году при поддержке Акимата планируется дополнительное расширение постов.

По данным Управления административной полиции ДВД, большинство нарушений ПДД выявляются с помощью фото-видеофиксаторов, применение которых не только повышает дисциплину на дорогах, но и снижает коррупционную составляющую в работе полицейских, сообщает Zakon.kz.

В городе функционирует АИС «Безопасность дорожного движения», объединяющая 105 постов фиксации, а это свыше 660 видеокамер в совокупености. В текущем году при поддержке Акимата планируется дополнительное расширение постов.

"Эффективность данной системы позволяет улучшить дорожную безопасность, снизить аварийность на дорогах города, сократить количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях, минимизировать причиняемый ущерб и улучшить транспортную дисциплину водителей. Всего с начала года автоматизированной информационной системой «Безлпасность дорожного движения» выявлено более 334 тысяч административных правонарушений на сумму больше 2-х миллиардов тенге, большая часть которой на сегодняшний день уже взыскана", - информировал заместитель начальника Управления административной полиции ДВД города Алматы подполковник полиции Еркин Утегенов.

Между тем, мобильными фотородарными комплексами «КРИС-П», эффективное использование которых подтверждено практикой, выявлено более 1 тыясча 892 нарушений на общую сумму 23 миллионов тенге.

"Эти практические меры позволили снизить такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения на 10,5%, проезд пешеходных переходов на 0,5%, проезд перекрестков на 62,8%. Дислокация данных постов определяется на аварийно-опасных и скоростных участках автодорог города по результатам анализа аванийности", - подытожил подполковник Утегенов.

Управление административной полиции ДВД города Алматы

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