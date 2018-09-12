В Южной Корее хотят запретить некоторые модели iPhone и iPad

В этом случае под запрет попадут iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 9.7, а также 9.7-, 10.5- и 12.9-дюймовый iPad Pro.

Южная Корея может запретить некоторые модели iPhone и iPad из-за нарушения патентного законодательства, сообщает РИА Новости.

Поводом стало заявление Корейского института науки и техники о том, что его специалисты разработали и получили патент на технологию транзисторов, которая используется в чипах серии A техники Apple.

Министерство торговли, промышленности и энергетики проверяет это заявление. По данным Business Korea, решение, скорее всего, будет не в пользу Apple.

В этом случае под запрет попадут iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad 9.7, а также 9.7-, 10.5- и 12.9-дюймовый iPad Pro.

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