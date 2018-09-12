Вниманию казахстанских производителей и деловых ассоциаций!
В Алматы и Астане пройдут тренинги для отечественных предприятий – действующих и потенциальных экспортеров.
Внешнеторговая палата Казахстана объявляет о проведении пятидневных обучающих тренингов по вопросам ведения экспортной деятельности.
Впервые специализированный курс для отечественных предприятий – действующих и потенциальных экспортеров, в формате MINI-MBA с привлечением ведущих зарубежных лекторов.
Минимум теории, максимум практических знаний!
Место и время проведения тренингов:
01 – 05 октября 2018 г. – г.Алматы (Алматы Менеджмент Университет, ул. Розыбакиева, д.227, конференц-зал «AlmaU Conference Hall», 6 этаж, кабинет №А600)
08 – 12 октября 2018 г. – г.Астана (бизнес-центр «Изумрудный», ул.Кунаева, 8, конференц-зал «Атамекен» (2 этаж).
Ежедневно с 09.00 до 18.30 с перерывами на кофе-брейк.
Участие в обучающих тренингах - Бесплатно! По окончании тренинга выдается сертификат.
Заявка для участия и Программа доступны для просмотра на Портале для казахстанских экспортеров в разделе «Повышение компетенции» – «Обучение» – «Очные курсы».
Подписанный вариант заявки с печатью необходимо направить по нижеуказанным электронным адресам.
По всем вопросам обращаться по тел.:
- Алматы: +7(727) 3310133 (вн.7543), e-mail: a.eraliyeva@palata.kz, Эралиева Акеркин Егембергеновна
- Астана: +7(717) 2279055 (вн.211), e-mail: n.sukurov@palata.kz, Сукуров Нурболат Николаевич.
Количество мест ограничено!
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