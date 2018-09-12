Вниманию казахстанских производителей и деловых ассоциаций!

В Алматы и Астане пройдут тренинги для отечественных предприятий – действующих и потенциальных экспортеров.

Внешнеторговая палата Казахстана объявляет о проведении пятидневных обучающих тренингов по вопросам ведения экспортной деятельности.

Впервые специализированный курс для отечественных предприятий – действующих и потенциальных экспортеров, в формате MINI-MBA с привлечением ведущих зарубежных лекторов.

Минимум теории, максимум практических знаний!

Место и время проведения тренингов:

01 – 05 октября 2018 г. – г.Алматы (Алматы Менеджмент Университет, ул. Розыбакиева, д.227, конференц-зал «AlmaU Conference Hall», 6 этаж, кабинет №А600)

08 – 12 октября 2018 г. – г.Астана (бизнес-центр «Изумрудный», ул.Кунаева, 8, конференц-зал «Атамекен» (2 этаж).

Ежедневно с 09.00 до 18.30 с перерывами на кофе-брейк.

Участие в обучающих тренингах - Бесплатно! По окончании тренинга выдается сертификат.

Заявка для участия и Программа доступны для просмотра на Портале для казахстанских экспортеров в разделе «Повышение компетенции» – «Обучение» – «Очные курсы».

Подписанный вариант заявки с печатью необходимо направить по нижеуказанным электронным адресам.

По всем вопросам обращаться по тел.:

- Алматы: +7(727) 3310133 (вн.7543), e-mail: a.eraliyeva@palata.kz, Эралиева Акеркин Егембергеновна

- Астана: +7(717) 2279055 (вн.211), e-mail: n.sukurov@palata.kz, Сукуров Нурболат Николаевич.

Количество мест ограничено!

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