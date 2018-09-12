Пенсионер, подозреваемый в убийстве сына, задержан в Алматинской области

Причиной жестокого преступления стала ссора, возникшая на фоне употребления спиртных напитков.

Полиция раскрыла по «горячим следам» убийство 42-летнего жителя Енбекшиказахского района. Преступником оказался престарелый отец погибшего, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

11 сентября близ одного из частных домов села Байдибек Енбекшиказахского района был обнаружен труп мужчины с ножевым ранением в спину. Как оказалось, потерпевший скончался рядом со своим домом.

«По подозрению в убийстве задержан 63-летний мужчина, оказавшийся отцом потерпевшего. Как выяснилось, во время распития алкоголя между пожилым мужчиной и его взрослым сыном вспыхнула ссора, которая в итоге привела к тяжкому преступлению. С места происшествия изъят нож, приобщенный к материалам расследования в качестве вещественного доказательства» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

Досудебное расследование производится согласно ст.99 УК РК «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Енбекшиказахского РУВД.

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