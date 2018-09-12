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Астанчане смогут в режиме реального времени отслеживать движение автобусов

На госпортале открытых данных появилась соответствующая информация.

Фото : Национальные информационные технологии12 сентября 2018, 15:42

При поддержке МИК РК граждане могут получить информацию о передвижении маршрутных автобусов Астаны в режиме реального времени, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

12 сентября АО сообщил о добавлении набора данных по общественному транспорту на портале «Открытые данные» (data.egov.kz), компонента «Открытого правительства» (Open.egov.kz).

При поддержке МИК РК теперь граждане могут получить информацию о передвижении маршрутных автобусов Астаны в режиме реального времени.

Портал «Открытые данные» является площадкой, где центральные и местные исполнительные органы размещают общедоступную информацию.


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