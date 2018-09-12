Безработные жители Байконура переезжают на север Казахстана

На сегодняшний день без работы в регионе остаются сотни граждан Казахстана и России.

Казахстан открыл Центр занятости в Байконуре, на биржу труда встают сотни людей, проживающих в космическом городке, пишет Спутник.

"В 2017 году с 24 предприятий и учреждений Российской Федерации в Байконуре было сокращено 836 человек, 543 из которых — граждане Республики Казахстан", — рассказал аким Кармакшинского района Кызылординской области Султан Макашов.

В течение года удалось трудоустроить 388 человек из этого списка.

На 1 августа текущего года новая волна сокращений на 11 предприятиях и в учреждениях России в Байконуре оставила на улице еще 104 казахстанца. Кроме того, 451 работнику 20 организаций комплекса "Байконур" выданы уведомления о сокращении до конца года. Граждан Казахстана в этом списке примерно половина.

Казахстан поставил задачу трудоустроить оставшихся без работы. В стране существуют государственные программы обеспечения занятости населения.

"В нынешнем году открыт "Центр занятости по городу Байконур Кармакшинского районного акимата", — рассказал Султан Макашов. — И за семь месяцев туда обратились в качестве ищущих работу 1 145 человек, в качестве официально безработных зарегистрировались 276 граждан, трудоустроить на постоянные рабочие места удалось 83 человека".

Ранее трудоустройством жителей Байконура занимался лишь российский центр занятости.

Как рассказали в Кызылординском областном управлении координации занятости населения и социальных программ, безработным жителям Байконура предложили принять участие в программе трудовой миграции в северные регионы страны, или, как ее еще называют "мобильности трудовых ресурсов". Говоря проще, семьи с юга Казахстана, взрослые члены которых не имеют работы, могут получить ее в северных областях, плюс помощь на месте с жильем.

Правительство Казахстана определило четыре региона приема внутренних переселенцев – это Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская области, а также пять регионов выбытия – Кызылординская, Жамбылская, Алматинская, Туркестанская и Мангистауская области. В северных и центральных областях Казахстана в сельской местности остро не хватает механизаторов, трактористов, комбайнеров, животноводов, агрономов, ветеринарных врачей, педагогов.

Участники программы мобильности трудовых ресурсов обеспечиваются государственными субсидиями на переезд, аренду жилья и оплату коммунальных услуг. Кроме того, компенсируется аренда жилья по месту прибытия. Большинство работодателей из небольших сел готовы предоставить приехавшим с юга готовое жилье. К тому же у трудовых мигрантов есть возможность получить земельные наделы под пашни, скотоводство – от двух до 15 гектаров.

"В июне в Байконуре прошла ярмарка вакансий с представителями центров занятости северных регионов страны, — сообщили в Кызылординском областном управлении координации занятости населения и социальных программ. — В результате 29 семей из города изъявили желание переехать в северные регионы".

В настоящее время в северные регионы уехали десятки семей из поселков-спутников Байконура — Торетам и Акай.

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