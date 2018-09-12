ОАЭ подтвердили свое участие в Съезде мировых и традиционных религий в Астане

VI Астанинский Съезд пройдет 10-11 октября 2018 года.

Министр общественного развития Республики Казахстан Дархан Калетаев посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, в рамках которого встретился с Министром толерантности ОАЭ шейхом Нахаяном бен Мубараком Аль Нахаяном, сообщает Zakon.kz.

Собеседники обсудили пути развития двустороннего сотрудничества в вопросах межрелигиозного диалога и общественного согласия. Дархан Калетаев подчеркнул, что вопросы обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия находятся в фокусе особого внимания Президента Республики Казахстан, а также отметил комплексный подход Объединенных Арабских Эмиратов в имплементации принципов толерантности во всех сферах жизни.

Стороны обратили внимание на тесную связь между происходящими конфликтами в разных регионах мира и ослаблением диалога и сотрудничества как на внутригосударственном уровне, так и в глобальном масштабе между представителями разных этносов и религий.

Указывая на необходимость укрепления международного сотрудничества, шейх Нахаян бен Мубарак Аль Нахаян дал высокую оценку усилиям казахстанского лидера по продвижению межконфессионального диалога, а также другим миротворческим инициативам, направленным на укрепление международной стабильности и урегулирование различных конфликтов.

В данном контексте, шейх Нахаян бен Мубарак Аль Нахаян, отметил, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий, инициированный Президентом Казахстана, стал, поистине, глобальной диалоговой платформой, объединившей последователей различных вероучений, и в этой связи, подтвердил свое участие на предстоящем VI Астанинском Съезде, который пройдет 10-11 октября 2018 г.

В рамках визита в ОАЭ министр общественного развития РК Д. Калетаев встретился с первым заместителем председателя Федерального Национального Меджлиса ОАЭ Маруаном бен Глейта. Стороны с удовлетворением констатировали поступательное развитие межпарламентских связей между двумя странами. Министр подчеркнул вклад Федерального Национального Меджлиса ОАЭ в дело расширения и укрепления идей толерантности, межконфессионального и межрелигиозного диалога как внутри страны, так и в международном масштабе. Об этом свидетельствуют принятые в ОАЭ законы по борьбе с религиозной нетерпимостью и дискриминацией, а также по борьбе с терроризмом.

Также состоялась встреча министра с Генеральным директором Департамента по делам ислама и благотворительности Эмирата Дубай Хамадом аш-Шейбани. Данная структура занимается вопросами лицензирования благотворительных ассоциаций и исламских институтов, повышения религиозной грамотности в обществе. Хамад аш-Шейбани проинформировал Дархана Калетаева о планах по организации Международного саммита по толерантности 15-16 ноября т.г. в Дубае и выразил надежду на участие в нем казахстанской делегации.

Также глава Департамента выразил готовность принять участие в VI Съезде мировых и традиционных религий в Астане.

В ходе встречи с представителями Министерства счастья ОАЭ эмиратская сторона проинформировала о деятельности данной структуры и выразила готовность к развитию сотрудничества и обмену опыта с казахстанскими коллегами.

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