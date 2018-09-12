Во взяточничестве подозревается чиновник из Туркестана
Расследование продолжается.
Во взяточничестве подозревается заместитель руководителя Управления государственных доходов по городу Туркестан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.
"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Управления государственных доходов по городу Туркестан", - сообщил официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.
По ее словам, он подозревается в получении в своем служебном кабинете части взятки от оговоренной суммы в 60 000 тенге за положительное решение вопроса о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя жителя Кентау и ускоренной выдачи ему патента.
Досудебное расследование продолжается.
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