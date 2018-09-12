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Во взяточничестве подозревается чиновник из Туркестана

Расследование продолжается.

Фото : Хабар 2412 сентября 2018, 16:42

Во взяточничестве подозревается заместитель руководителя Управления государственных доходов по городу Туркестан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

"Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Управления государственных доходов по городу Туркестан", - сообщил официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.

По ее словам, он подозревается в получении в своем служебном кабинете части взятки от оговоренной суммы в 60 000 тенге за положительное решение вопроса о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя жителя Кентау и ускоренной выдачи ему патента.

Досудебное расследование продолжается.


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