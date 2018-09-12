20 нелепых ситуаций, показывающих, что хуже может быть всегда
Хуже может быть всегда безнадежность, конфуз, невезение, неприятность, плохой день.
Все мы сталкиваемся с мелкими и не только неприятностями, а порой люди сами являются провокаторами того или иного конфуза.
1. Джинсы с дырявыми коленями + отличная солнечная погода
2. А ведь когда-то этот парень здесь легко пролезал
3. Непонятно, что хуже: остаться без краски или с такой машиной
4. Очень памятный кадр...
5. Куда он ехал?
6. Не донесла цветочек до душа
7. Жаркое подождет
8. С этим сталкивался каждый!
9. Хорошо. если это случилось при выезде из дома....
10. Теперь уборки не избежать
11. Когда бутылка объявила сухой закон
12. Вот здесь эвакуатор придется ждать вечно!
13. Дурень, посмотри в бок
14. Так куда же бежать то?
Источник: cdn.themindcircle.com
15. Не рассчитал... немного
Источник: famepace.com
16. Очень плохой день для одной из девчонок
17. Но для кого-то он хороший!
18. А в рецепте все выглядело иначе
Источник: famepace.com
19. Фото с обезьянками!
20. Владелец не любил смотреть прогноз погоды
Источник:© Fishki.net
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