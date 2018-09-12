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20 нелепых ситуаций, показывающих, что хуже может быть всегда

Хуже может быть всегда безнадежность, конфуз, невезение, неприятность, плохой день.

Фото : Fishki.net12 сентября 2018, 16:47

Все мы сталкиваемся с мелкими и не только неприятностями, а порой люди сами являются провокаторами того или иного конфуза.

1. Джинсы с дырявыми коленями + отличная солнечная погода


Источник: homeknows.com

2. А ведь когда-то этот парень здесь легко пролезал


Источник: homeknows.com

3. Непонятно, что хуже: остаться без краски или с такой машиной


Источник: famepace.com

4. Очень памятный кадр...


Источник: homeknows.com

5. Куда он ехал?


Источник: homeknows.com

6. Не донесла цветочек до душа

Источник: famepace.com

7. Жаркое подождет


Источник: famepace.com

8. С этим сталкивался каждый!


Источник: famepace.com

9. Хорошо. если это случилось при выезде из дома....


Источник: homeknows.com

10. Теперь уборки не избежать

11. Когда бутылка объявила сухой закон


Источник: homeknows.com

12. Вот здесь эвакуатор придется ждать вечно!


Источник: homeknows.com

13. Дурень, посмотри в бок


Источник: homeknows.com

14. Так куда же бежать то?


Источник: cdn.themindcircle.com

15. Не рассчитал... немного

Источник: famepace.com

16. Очень плохой день для одной из девчонок


Источник: homeknows.com

17. Но для кого-то он хороший!

18. А в рецепте все выглядело иначе

Источник: famepace.com

19. Фото с обезьянками!


Источник: homeknows.com

20. Владелец не любил смотреть прогноз погоды

Источник:© Fishki.net


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