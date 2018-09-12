Руководитель районного отдела ЖКХ в ЗКО подозревается в хищении 7,1 млн тенге

Он взят под стражу.

В получении взятки и хищении бюджетных средств подозревается руководитель Отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК Жанну Бастарову.

По информации ведомства, находясь в своем служебном кабинете, подозреваемый лично получил от подрядной организации денежные средства в сумме 100 000 тенге за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках по объекту «Ремонт дороги ул. Айтиева пос. Федоровка Теректинского района» и дальнейшее общее покровительство.

"Установлено, что ранее подрядная организация выиграла тендер по текущему ремонту и содержанию автомобильных внутрипоселковых дорог Теректинского района и заключила соответствующий договор о государственных закупках с Отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района.

Фактически работы по указанному договору не выполнялись, а денежные средства были полностью обналичены главой подрядной организации и переданы руководителю государственного учреждения частями в период с июня 2017 года по февраль 2018 года", - говорится в сообщении.

Руководитель подозревается в хищении 7,1 млн. тенге. 7 сентября руководитель взят под стражу. Проводится досудебное расследование.

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