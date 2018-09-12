Из каких стран в Казахстан прибывает наибольшее число туристов

Отмечается рост объема оказанных услуг в курортных зонах.

Согласно данным Комитета по статистике МНЭ РК, показатели итогов 1 полугодия 2018 года в туристкой сфере, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, показывают положительную динамику, передает Zakon.kz.

Так, согласно анализу нацкомпании Kazakh Tourism, количество туристов, приехавших к нам за первый квартал текущего года, составило 4,1 млн человек, что являет собой рост на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Из всех стран стоит выделить Индию, откуда за первые шесть месяцев 2018 года в Казахстан прибыло более 12 тысяч человек (рост 71%). Также продолжает расти количество туристов из Малайзии (81%), Польши (36%), ОАЭ (24%) и Южной Кореи (12,5%).

Количество мест размещений (гостиницы, дома отдыха, мотели, детские лагеря, туристские базы, кемпинги и др.) увеличилось на 174 единиц по сравнению с итоговыми показателями 2017 года и составило 3161 единицу. Данный рост за период первых полугодий является лучшим за последние 5 лет.

Следует отметить также рост объема оказанных услуг в курортных зонах. Данный показатель увеличился на 33,3% и достиг объема 4,8 млрд. тг. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"При этом, стоит выделить некоторые факты, касающиеся объема оказанных услуг местами размещения в курортных зонах, их единовременной вместимости и количества обслуженных посетителей. Если предположить, что количество посетителей, посетивших курортные зоны в первом полугодии 2018 года (272 тыс.чел), были обслужены только за первый летний месяц (30 дней), заполняемость номерного фонда в некоторых популярных курортных зонах, где довольно сложно найти свободные места в летнее время, едва ли достигает 10%, тогда как в других аналогичных или менее популярных курортных зонах – 30, 40 или даже выше 50%. Следовательно, с большей долей вероятности можно сделать предположение о сокрытии реальных данных некоторыми местами размещения в Казахстане", - сказано в анализе.

На данные также могут влиять наличие сопутствующих услуг в тех или иных курортах, что влияет на продолжительность пребывания, средний чек и, соответственно, на общие показатели доходности.

Подобные несоответствия наблюдаются на ежегодной основе в каждой курортной зоне.

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